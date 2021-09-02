Без парасольок і курток не обійтися. Народний синоптик розповів, коли чекати дощі

Циклон принесе прохолоду і дощі після 5 вересня

В Україні знову зіпсується погода. Фото: колаж "Сьогодні"

На початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі і похолодає. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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Приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як у середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – найбільш грибна погода.

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла.

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Без парасольок і курток не обійтися

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Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень +10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися.

Але серед осінньої сльоти літо, що пішло, надішле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться і вдень потеплішає до +17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень +10-12, вночі +5 градусів.

Раніше ми повідомляли, що вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років .

. Також нагадаємо, Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєве і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від потужного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: