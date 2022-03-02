Беззбройні жителі не пустили військових РФ до Енергодару

Українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі Енергодару не пустили російських військових у місто – про це повідомив мер міста Дмитро Орлов. В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша електростанція у Європі. Її співробітники вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію РФ у місто.

Понад дві години жива лінія беззбройних жителів Енергодара завдовжки кілометр не давала колоні агресора зайти в місто

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Військові провели переговори з мером та місцевими жителями.

"Ми довели до них (російських військових — ред.) позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ні на крок. Вони почули та пішли доповідати своєму керівництву", – розповів Дмитро Орлов.

Наступна зустріч запланована на 15.00.

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"Але все може змінитися будь-якої миті! Будьте готові!" – попередив мер.

У цей час велика кількість ворожої озброєної техніки знаходиться неподалік міста.

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