Безробітна модель та "бідний" мер: ТОП-5 найскандальніших кандидатів на виборах в Раду

Зарплата мера Золотоноші, який збирається в Раду, перевищує дохід багатьох очільників обласних центрів і навіть Києва

В Україні на двох округах 31 жовтня пройдуть довибори в Раду. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже цієї неділі, 31 жовтня, відбудуться довибори у Верховну раду по двох округах. Обиратимуть нардепів востаннє за старою виборчою системою. Вибори призначені у Херсонській області (округ №184) та Черкаській області (№197) на округах Олександра Скічка, який став головою Черкаської ОДА та Ігора Колихаєва, що став мером Херсона.

Сайт "Сьогодні" розбирався, які найскандальніші кандидати балотуються цього разу.

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Зокрема, ми зібрали історії про кандидатів, які планують представляти у Верховній Раді інтереси жителів округу на Черкащині.

Віталій Войцехівський

Мер Золотоноші, балотується від "Слуги народу".

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Віталій Войцехівський. Фото: zolotonosha.ck.ua

Скандал №1

Його реєстрація кандидатом у нардепи відразу почалася з конфлікту – після нього ЦВК зареєструвала його повного тезку. В Центрвиборчкомі сказали, що за законодавством не мають права відмовити чоловікові в реєстрації, однак мер Золотоноші пішов в поліцію.

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Згодом стало відомо, що 14 вересня майбутній кандидат-двійник змінив ім'я з Віктора Олександровича Шевченка на Віталія Олександровича Войцехівського. А вже 20 вересня подав документи в ЦВК. Його підозрюють у навмисній спробі ввести виборців в оману (за це можна отримати до 7 років тюрьми). До того ж Окружний адмінсуд Києва призупинив рішення про зміну прізвища, імені та по батькові, а також заборонив ЦВК використовувати змінені дані кандидата на виборах 31 жовтня.

Скандал №2

За Войцехівського агітує сам президент. Про це минулого тижня написали ряд ЗМІ. Справа в тому, що 20 жовтня Володимир Зеленський поїхав в Золотоношу, щоб нібито оглянути об'єкти "Великого будівництва". Але поруч з ним бачили кандидата в нардепи Віталія Войцехівського. Сам президент відхрещується – казав, що візит не пов'язаний з майбутніми виборами.

До речі, Войцехівський регулярно звітує на місцевих сайтах про результати "Великого будівництва". Спостерігачі ОПОРИ звинувачують його у використанні адмінресурсу в ході передвиборчої гонки.

Володимир Зеленський та Віталій Войцехівський (на задньому плані) в Золотоноші. Фото: ОП

Скандал №3

Зарплата більша, ніж в мера Києва. Войцехівський задекларував 795 тисяч гривень, які заробив за минулий рік на посаді очільника Золотоноші (в середньому – 66 тисяч гривень у місяць). За даними руху "ЧЕСНО", зарплата мера міста з населенням 28 тисяч жителів більша, ніж у більшості мерів обласних центрів і навіть більша, ніж у мера столиці. При тому, що бюджет Золотоніської громади складає близько 200 мільйонів гривень, а Києва – понад 60 мільярдів.

Дмитро Кухарчук

Ще один скандальний кандидат. Голова Черкаської обласної організації та член політичної партії "Національний корпус". Зараз перебуває в СІЗО.

Кухарчук за гратами після заворушень під ОП. Фото: 18000.com.ua

Кухарчук – один із двох учасників Нацкорпуса, проти яких ведуть слідство за бійку з правоохоронцями під Офісом президента 14 серпня. Він разом із Олегом Довбишом в СІЗО до 28 жовтня. Далі суд вирішуватиме, чи залишити їх там чи змінити запобіжний захід.

Попри це ЦВК зареєструвало Кухарчука кандидатом в нардепи.

Владислав Голуб

Самовисуванець, уже намагався пройти в Раду в 2019 році, але програв Скічку.

За даним ОПОРИ, у цього червні "іміджевими публікаціями" у багатьох ЗМІ поширювали результати соціологічного опитування, де саме його називали лідером перегонів. Місцеві оглядачі нерідко говорять, що для Голуба реванш на цих виборах є принциповим.

Білборди за Владислава Голуба. Фото: ОПОРА

На минулому тижні Голуб звинуватив Войцехівського у підкупі виборців. Правоохоронці почали перевірку.

"Кожного дня із всіх районів мені говорять, що збираються списки людей, щоб платити їм... Вчора, по Мошнівській ОТГ їздив мікроавтобус, люди з якого збирали паспортні дані виборців. За словами самих людей, обіцяли 400 грн від Войцехівського. Сьогодні у чаті одного з гуртожитків Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького скинули повідомлення з агітацією за Войцехівського. Вказана ціна "одного двіженія ручкою" – 400 грн", – написав Голуб у Facebook.

Натомість його самого звинувачують у підкупі виборців. Ренат Нурєєв, який працював у виборчому штабі Голуба, звинуватив кандидата у невиплаті грошей. Він також розповів, що у нього є списки людей, яким кандидат "платить по 400 грн за голос".



До речі, за декларацією, у гривневому еквіваленті всі заощадження та доходи Голуба склали майже 12 мільйонів гривень. Це найбільше з усіх кандидатів.

Юлія Гершун

Колишня телеведуча та модель. Балотувалась від партії УДАР до Київради у 2020 році. На ці вибори йде як самовисуванка.

У 2017-му році вела червону доріжку фестивалю Євробачення. Тоді ж ведучим фестивалю був нинішній голова Черкаської ОДА – Олександр Скічко. Після проведення пісенного конкурсу Гершун, Скічко та третій ведучий – Володимир Остапчук - знялися в еротичній фотосесії.

Знімки були в чоловічому журналі ХХL

Ще один цікавий факт – за декларацією 32-річна Гершун не разобила за минулий рік жодної гривні. Зате кандидатка задекларувала 239 тисяч доларів готівкою та прикраси. З-поміж прикрас: годинник Rolex, сережки/кольє Van Cleef & Arpels, кулон Tiffany&Co. Кандидатка також володіє картиною, стародавньою іконою та скульптурою. Водночас вона не має нерухомості чи автомобілів.

Роман Сущенко

Колишній політв'язень Кремля, балотується від "Європейської солідарності".

Ще з лютого він їздив на округ відвідував свята, заклади, спілкувався з громадами та колективами. Окрім того деякою мірою використовував рекламу в соцмережах, вітав із Великоднем та Днем Незалежності із білбордів, час від часу з’являвся у ймовірно джинсових публікаціях у ЗМІ.

Його, як і Войцехівського, на окрузі представляв президент. Щоправда попередній – Петро Порошенко. Вони разом провели низку зустрічей в Черкаській області.

Порошенко закликав підтримати Сущенка на виборах в Раду. Фото: 5 Канал

Цікаво, що Сущенко у трійці найбагатших кандидатів на вибори у Раду. У нього є дві квартири у Києві, гараж і земельна ділянка на 798 квадратних метрів у Погребах. Він задекларував автомобіль MITSUBISHI ASX 2010 року. Торік його родина заробила 334 179 гривень. Серед активів сім’ї: 240 615 доларів, 37 350 євро та 255 610 гривень. Значна частина зберігається у готівці.

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