Білл Гейтс та чипізація: чого бояться українські противники COVID-вакцинації

Вакцину від коронавірусу в Україну ще не завезли, але в теорії змови люди вже вірять. За даними соціологів, 10% громадян бояться робити щеплення через страх чипізації.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

У Харківському інституті соціальних досліджень з'ясували, що 1 з 10 українців відмовиться від вакцинації – все через конспірологічну теорію про чипізацію, за допомогою якої над людством нібито встановлять тотальний контроль.

"Є такі розмови. Дружина у мене через це не хоче робити... Зараз чипи такі, як макове зернятко. Введуть – і ніхто навіть не помітить... Ми вже чиповані. Нам нема чого боятися. У нас мобільні телефони..." – поділилися думкою звичайні українці.

Цікаво, що найчастіше в теоріях змови звучить ім'я мільярдера і засновника компанії "Майкрософт" Білла Гейтса. Мовляв, ще шість років тому він попереджав про появу нового вірусу. Бізнесмену навіть неодноразово доводилося спростовувати чутки.

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"Мене дещо непокоїть існування всіх цих божевільних ідей. І мене дивує, що частина цих теорій – про мене", – заявляв він.

Що думають фахівці?

Інфекціоністка Тетяна Логінова зазначає, що подібні чутки з'являються через нестачу інформації.

"Ну самі собі уявіть: як можна біологічну речовину, яке є рідкою, як її можна зробити чипом? Ну, чип – це має бути якесь фізичне тіло", – підкреслила вона.

Кого дійсно чипують, то це тварин. А ще – алкозалежних. Лікар пояснює: вживлення мікросхеми – це операція. І щепленням таке не зробиш.

Спростовує конспірологічну теорію і футуролог Олексій Толкачов.

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"Як ми знаємо, що абсурдніше ідея, то легше люди в неї вірять. Життя більшості сильним світу цього просто не цікаве. Більшість людей веде настільки одноманітне життя, що стежити там абсолютно нема за чим", – сказав він.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли раніше, видання The Economist опублікувало прогноз, що Україна не отримає повного доступу до вакцини від коронавірусної хворобиаж до 2023 року.

Також ми писали, що Фонд глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 почне перші постачання препаратів у лютому. Всього ця програма зарезервувала для розподілу серед країн світу 2 млрд доз.

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