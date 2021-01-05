"Біолік" підтвердив подачу заяви на реєстрацію російської вакцини від COVID-19

Ще місяць тому харківська фармкомпанія відхрестилася від "Супутник V"

Харківська фармакологічна компанія "Біолік" підтвердила, що наприкінці грудня-2020 подала у вітчизняне Міністерство охорони здоров'я заяву про реєстрацію російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

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Про це йдеться на сайті компанії.

"У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ" Біолік "повідомляє, що 31 грудня 2020 року на адресу МЗ України нами дійсно було відправлено заяву про державну реєстрацію лікарського засобу – вакцини Гам-КОВІД-Вак, Комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФГБУ "НІЦЕМ ім. М.Ф. Гамалії ", Міністерство охорони здоров'я РФ" , – сказано в повідомленні прес-служби компанії.

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4 січня в Державному експертному центрі з посиланням на керівника ДЕЦ Михайла Бабенка агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що "станом на 11:00 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили".

А заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що в Україні будуть застосовувати лише вакцини від коронавірусної інфекції, які успішно завершили клінічні випробування, "тому всі чутки і політичні заяви про державну реєстрацію в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності".

За інформацією Ляшка, завершення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано тільки на грудень 2021 року.

На початку грудня-2020 Російський фонд прямих інвестицій заявив про готовність харківської компанії виробляти "Супутник V" в Україні , проте "Біолік" спростував цю заяву.

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