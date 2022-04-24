"Бити ворога до повного розгрому": поранений воїн ЗСУ рветься в бій з лікарняного ліжка

Юрій Михайлюк продовжував з кулею в нозі керувати підрозділом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Український офіцер Юрій Михайлюк, який проходить лікування в госпіталі, вже рветься назад до побратимів. Його історію розповідає Армія Inform.

33-річного капітана регулярно провідують дружина та дві донечки. А він обережно готує їх до того, що незабаром знову поїде на війну, та обіцяє, що цього разу – ненадовго, бо перемога вже чекає.

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Юрій дістав кульове поранення в ногу наступного дня після нагородження, але продовжував керувати підрозділом у бою. Тільки коли вдалось успішно відбити ворожу атаку, погодився на евакуацію. Про себе він скромно каже, що не герой, а просто патріот своєї країни.

"Намагаюсь добре виконувати свою роботу, адже вдома чекає такий "квітник". Хто ж їх захистить, як не я?" — каже воїн.

Михайлюк у 2010-му закінчив Київський національний університет. Упродовж двох років служив офіцером-психологом у танковому батальйоні. Зрештою перевівся до гірсько-штурмового підрозділу, де і служить сьогодні. Каже, що попри будь-які складнощі жодного разу не пошкодував про свій вибір.

Запитання про кількість ротацій викликає у Юрія лиш здивування, бо батальйон постійно на передній лінії, починаючи із 2014 року.

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"Бої за боями, ротація за ротацією, навчання, полігони… Ми тільки напередодні Нового Року повернулись із тривалої ротації, встигли трішки побути з родинами та відправились на Донеччину. Приїхали заздалегідь. Коли Росія почала бомбити українські міста, вже були на позиціях", — розповів він.

З перших днів підрозділ під командуванням Юрія Михайлюка здійснював успішні контратаки та не раз завадив планам ворога прорвати стратегічно важливі рубежі. А в середині березні, коли штурмовики потрапили в оточення, Юрій зумів об’єднатися з батальйоном суміжної військової частини ЗСУ, врятувати їхнього пораненого комбата і взяти батальйон під своє командування. Об’єднаний підрозділ протримався й вирвався з оточення. При цьому було знищено значну кількість росіян та їхньої техніки.

"Ми готові бити ворога до повного його розгрому! В тому, що перемога за нами, немає жодного сумніву!" — каже він.

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