Бізнесмена Ярославського викличуть на допит через смертельну ДТП

У поліції відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України

Олександра Ярославського підозрюють в участі у смертельній ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські Харківської області викличуть на допит можливого учасника ДТП бізнесмена Олександра Ярославського

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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У поліції відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також всі обставини ДТП.

Крім того, поліцейські встановлюють особу водія та викликають на допит можливого учасника ДТП.

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Максимальне покарання передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без.

ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збив на смерть чоловіка і покинув місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

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Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. У той же час його і не спростували.

"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", яке сталося на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через кілька днів після аварії.

Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На питання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не стежить за своїми номерами".