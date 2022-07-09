Блекаут у Севастополі спровокував колапс на дорогах: що відбувається у місті

Енергетики не можуть назвати причину масового відключення електрики у місті

У Севастополі через блекаут зупинився громадський транспорт. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Севастополі зникло світло. Жителі повідомляють, що блекаут зачепив усе місто – і околиці, і центр. Причини поки що невідомі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі розповідають, що на вулицях перестали працювати світлофори, зупинився електротранспорт. У деяких будинках разом зі світлом відключили й воду.

За деякими даними, відключилася одна з електропідстанцій. Проте офіційних даних від "влади" поки що немає.

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Севастополь залишився без світла

ЗСУ можуть вдарити по Чорноморському флоту РФ у Севастополі

Раніше військовий експерт Олег Жданов допустив таку можливість. Він вважає, що ЗСУ розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту Росії, розташованого в бухті окупованого Севастополя.

За його словами, Генштаб розглядатиме доцільність удару по бухті та Кримському мосту.

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"Севастополь потрапляє в зону дії ракетних комплексів "Гарпун", і я не виключаю таку можливість, що може бути прийняте рішення – у Севастополі, або на рейді, або на бухті може бути завдано удару по Чорноморському флоту. Особливо, коли йде завантаження ракет" Калібр" на борт та підводних човнів. До речі, у надводному положенні вони завантажуються ракетами біля відкритих пірсів. Не заходять у грот. Потім ці ракети вбивають наших громадян", – заявив військовий експерт.

Жданов вважає, що при можливості буде розглянуто питання і, можливо, ЗСУ завдадуть удару.

Раніше ми писали, що росіяни серйозно злякалися ймовірного ракетного удару по Кримському мосту. Тому вони посилили протиракетну оборону мосту.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні не є можливим.