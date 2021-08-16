Блінкен відповів на лист українського в'язня Кремля

Бессарабов скаржився, що питання звільнення українських політв'язнів з Криму майже не обговорюється на міжнародному рівні

Бессарабов (зліва) отримав відповідь від держсекретаря США. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на лист незаконно засудженого в окупованому Криму українця Олексія Бессарабова, який він написав ще у травні напередодні візиту американського дипломата до Києва, пообіцявши тиснути на Росію.

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Про це пише Радіо Свобода.

Родичі Бессарабова дозволили опублікувати деякі уривки листа Блінкена. Держсекретар запевнив українця, що США не забули і про десятки інших політв'язнів.

"Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними. Знайте, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні", – йдеться в листі.

Хто такий Бессарабов

Олексій Бессарабов разом з Володимиром Дудкою були затримані ФСБ Росії 9 листопада 2016 у Севастополі. Протягом декількох діб місцезнаходження Бессарабова було невідомо. 10 листопада в ФСБ заявили, що він нібито був членом "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". Його звинуватили у плануванні диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення у Севастополі. Пізніше Бессарабов і Дудка неодноразово заявляли, що в перші дні після затримання їх катували, у тому числі електричним струмом.

Судові розгляди у справі Бессарабова і Дудки, які відмовилися визнавати вину, тривали понад 2,5 років. 4 квітня 2019 року Севастопольський міський суд засудив Олексія Бессарабова за статтями "Приготування до диверсії в складі організованої групи" і "Незаконне придбання, зберігання вибухових речовин" до 14 років колонії суворого режиму і штрафу у розмірі 300 000 рублей.

Апеляційні скарги на фальсифікацію і грубі порушення слідства Верховний суд РФ відхилив. З кінця грудня 2019-го Олексій Бессарабов утримується в колонії суворого режиму №1 в селищі Кочубеївське Ставропольського краю РФ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні 2019 року Бессарабов навіть опинився на межі гіпертонічного кризу.