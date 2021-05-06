Одну з перших зустрічей держсекретар США проведе з митрополитом Епіфанієм

Вночі проти 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув в Україну. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько півночі. Пізніше на сайті Держдепартаменту з'явився оновлений розклад візиту:

О 9:20 Блінкен зустрінеться з депутатами Верховної Ради.

О 9:40 проведе зустріч із главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

О 10:10 держсекретар США разом з главою українського МЗС зустрінуться з главою ПЦУ Епіфанієм – планується покласти квіти до меморіалу пам'яті загиблих у війні на Донбасі.

О 10:20 Блінкен з Епіфанієм планують відвідати Михайлівський Золотоверхий собор.

О 10:45 Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Об 11:55 український президент і держсекретар США проведуть спільну пресконференцію.

О 12:30 відбудеться зустріч Блінкена з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

О 15:25 Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі, присвяченому реформам для боротьбі з корупцією в Україні.

О 16:15 у держсекретаря США запланована віртуальна зустріч із представниками посольства США в Києві.

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Нагадаємо, що в Києві перед приїздом Блінкена повністю перекрили Михайлівську площу.

В тренді Блінкен у Києві зібрався в монастир. Став відомий розклад візиту держсекретаря

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