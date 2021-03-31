Найближчі 1-2 тижні будуть важкими: Степанов дав тривожний COVID-прогноз

Зараз вже в лікарнях зайняті дві третини ліжок для коронавірусних пацієнтів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом в Україні найближчим часом погіршиться ще більше. Про це він сказав на засіданні уряду.

"Ситуація залишається досить напруженою. Ми прогнозуємо ще зростання кількості хворих внаслідок кількості госпіталізацій протягом як мінімум найближчих одного-двох тижнів", – сказав він.

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Степанов вважає, що адаптивний карантин – це на сьогоднішній день найкраща і ефективна стратегія у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Тим часом в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях міністр відзначив поліпшення епідеміологічної ситуації.

Всього в Україні зараз є 76 тисяч місць для коронавірусних хворих, при цьому 45 тисяч – зайняті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Національна академія наук зробила невтішний прогноз – захворюваність на COVID-19 сягне 31 тисячі осіб на добу. Лікарні можуть не впоратися з третьою хвилею коронавірусу, яка зараз накриває країну.

Відео: Сьогодні

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