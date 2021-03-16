Блогер зі Швейцарії показав війну на Донбасі: фільм б'є рекорди в YouTube

Бої на Донбасі – це єдина активна війна в Європі, нагадує автор фільму

Правда для Європи з окопів Донбасу. В YouTube б'є рекорди стрічка блогера зі Швейцарії про агресію Росії проти України.

Реклама

Півгодинна стрічка французькою мовою за перші два дні після публікації набрали майже 850 тисяч переглядів.

"Війна в Україні" починається кадрами з Майдану. Далі автор їде на лінію розмежування. Там ділить побут з українськими армійцями, з ними переживає обстріли бойовиків. Зіткнувся швейцарець і з проблемами мирних жителів.

Автор фільму нагадує, що бої на Донбасі – це єдина активна війна на європейському континенті.

В тренді Як запобігти самогубства підлітків (рос.)

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Тристоронньої контактній групі розповідали, чому складно закінчити війну на Донбасі. Представник України в політичній підгрупі ТКГ Олександр Мережко пояснював, в якому випадку закінчиться російська агресія проти України.

Реклама

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж висловлювала думку, що Росія не хоче завершувати війну проти України.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама