Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини України

Блогер зі Швейцарії показав війну на Донбасі: фільм б'є рекорди в YouTube

16 березня, 11:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бої на Донбасі – це єдина активна війна в Європі, нагадує автор фільму

Правда для Європи з окопів Донбасу. В YouTube б'є рекорди стрічка блогера зі Швейцарії про агресію Росії проти України.

Реклама

Півгодинна стрічка французькою мовою за перші два дні після публікації набрали майже 850 тисяч переглядів.

"Війна в Україні" починається кадрами з Майдану. Далі автор їде на лінію розмежування. Там ділить побут з українськими армійцями, з ними переживає обстріли бойовиків. Зіткнувся швейцарець і з проблемами мирних жителів.

Автор фільму нагадує, що бої на Донбасі – це єдина активна війна на європейському континенті.

В тренді
Як запобігти самогубства підлітків (рос.)
Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Тристоронньої контактній групі розповідали, чому складно закінчити війну на Донбасі. Представник України в політичній підгрупі ТКГ Олександр Мережко пояснював, в якому випадку закінчиться російська агресія проти України.

Реклама

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж висловлювала думку, що Росія не хоче завершувати війну проти України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас фільм YouTube
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)
Вбивство семирічної Маші в Херсонській області: що відомо на даний момент (фото и видео)Інші регіони
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваного
Вбивство дівчинки в Херсонській області: з'явилися нові подробиці і фото підозрюваногоІнші регіони
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"Влада
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вени
Убивство 7-річної Марійки: у день похорону дівчинки один із селян порізав собі вениУкраїна
Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19: що пішло не так?
Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19: що пішло не так?Україна
Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)
Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)Фаново

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти