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Блокування каналів: указ Зеленського про санкції оскаржений у Верховному суді

4 лютого, 19:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

До суду надійшло два позови

4 лютого у Верховному суді оскаржено указ президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій до телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

"4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в повідомленні.

Однак станом на 19-50 на сайті Верховного суду є дані тільки по одному позову. За даними реєстру, позивачем є адвокат Павло Попков.

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Хто подав другий позов, поки невідомо – система повідомляє, що по номеру позову інформації немає.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

За словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

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РНБО санкції Володимир Зеленський канали Верховный Суд Украины
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