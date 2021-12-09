Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Новини України

Бойовики знову порушують перемир'я на Донбасі: де стріляли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 07:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти обстрілювали околиці чотирьох населених пунктів
Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про перемир'я.
Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 8 грудня, проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

  • В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрати ЗСУ

Унаслідок обстрілів жодний з військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 9 грудня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Реклама

Раніше ми писали:

  • На Донбасі дійсно є американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Українські військові готові їх використати в разі наступу Росії. Журналіст показав фото.
  • Західні видання опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну. Як зазначають ЗМІ, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року, "але Путін ще рішення не ухвалив".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3693

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти