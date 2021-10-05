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Бойовики готують наступ на Донбасі: тривожне попередження від розвідників

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 жовтня, 13:36
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Окупанти приховано завозять озброєння та боєприпаси під виглядом підготовки до зими
Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"
Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Для цього завозять на окуповані території додаткове озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях посилює бойову готовність.

Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано:

  • завозять додаткове озброєння і боєприпаси,
  • прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи,
  • зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, у тому числі в артилерійських та мінометних підрозділах.

"У такий спосіб, окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження", – заявили у розвідці.

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Ситуація на Донбасі

На Донбасі бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 жовтня, вони 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Стріляли біля:

  • Лебединського - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
  • Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • у Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь і змусили їх припинити обстріли.

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