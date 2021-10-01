Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, влучили в будинки мирних жителів

Термінова новина / Фото: Сьогодні
Бойовики вчергове обстріляли цивільних жителів на Донбасі. Із мінометів гатили по будинкам мирних жителів.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Новина доповнюється
Бойовики вчергове обстріляли цивільних жителів на Донбасі. Із мінометів гатили по будинкам мирних жителів.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Новина доповнюється
1 жовтня 1991. На території України припинено надання пільг за партійний стаж...Зануритись у той день
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