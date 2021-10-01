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Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, влучили в будинки мирних жителів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 жовтня, 15:37
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Термінова новина
Термінова новина / Фото: Сьогодні

Бойовики вчергове обстріляли цивільних жителів на Донбасі. Із мінометів гатили по будинкам мирних жителів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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