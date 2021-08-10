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Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по ЗСУ і отримали "відповідь"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 07:26
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Незаконні збройні формування застосували проти наших бійців гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. На щастя, українські захисники не постраждали
Бойовики відкривали вогонь по ЗСУ і отримали покарання. Колаж "Сьогодні"
Бойовики відкривали вогонь по ЗСУ і отримали покарання. Колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. У понеділок, 9 серпня, російські найманці вісім разів обстріляли позиції ЗСУ. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

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Про це повідомили в Міноборони України.

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Бойовики застосували проти українських військових станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Біля яких населених пунктів було жарко:

  • Південне;
  • Широкине;
  • Попасна;
  • Новолуганське;
  • Катеринівка;
  • Новотошківське;
  • Новомихайлівка.

Крім того, у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

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Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань РФ українські захисники відкривали вогонь.

З початку цієї доби, 10 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Як минув рік режиму припинення вогню

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Опитному і Мар'їнці.

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Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.

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