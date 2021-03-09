Бойовики на Донбасі разів 20 обстріляли позиції ЗСУ і отримали відповідь

Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових, щоб звинуватити їх у порушенні режиму припинення вогню.

Реклама

Про це штаб Об'єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Під Донецьком неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски і Опитне; а також неподалік Попасної – біля Новозванівки і Золотого-4 – бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Біля селища Лебединське під Маріуполем і Південного на околиці Горлівки противник прицільно обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру.

Реклама

Поблизу селища Троїцьке в кількох кілометрах на захід від окупованої Горлівки бойовики відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед українських вояків нема.

Нагадаємо, уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського і мінометного озброєння, підвозять боєприпаси в підрозділи на передовій.

Як повідомляли новини "Сьогодні", найманці з Росії готуються до наступу на Донбасі. Правозахисники розповіли про військові колони, які заходять з РФ на Донбас.

Також ми писали, як бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама