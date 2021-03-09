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Бойовики на Донбасі разів 20 обстріляли позиції ЗСУ і отримали відповідь

9 березня, 20:22

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Окупанти намагаються звинуватити українських військових у зриві Мінських домовленостей

Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових, щоб звинуватити їх у порушенні режиму припинення вогню.

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Про це штаб Об'єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 9 березня, було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Під Донецьком неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски і Опитне; а також неподалік Попасної – біля Новозванівки і Золотого-4 – бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Біля селища Лебединське під Маріуполем і Південного на околиці Горлівки противник прицільно обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру.

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Поблизу селища Троїцьке в кількох кілометрах на захід від окупованої Горлівки бойовики відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

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На дії противника наші захисники відкривали вогонь. Бойових втрат серед українських вояків нема.

Нагадаємо, уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського і мінометного озброєння, підвозять боєприпаси в підрозділи на передовій.

Як повідомляли новини "Сьогодні", найманці з Росії готуються до наступу на Донбасі. Правозахисники розповіли про військові колони, які заходять з РФ на Донбас.

Також ми писали, як бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ.

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Донбас ВСУ бойовики обстріли окупанти Піски Красногорівка Дослідне ООС

Джерело: Сьогодні

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