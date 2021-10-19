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Бойовики на Донбасі збирають військо. Чоловіків призовного віку затримують на вулицях – розвідка

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 14:05
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Окупанти змушують місцевих проходити підготовку для служби в лавах бойовиків на Донбасі
На Донбасі бойовики затримують чоловіків на вулицях.
На Донбасі бойовики затримують чоловіків на вулицях. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики активізували зусилля для того, щоб збільшити своє військо. Вони безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на збори.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

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Командування Збройних сил РФ посилює пропаганду військової служби в російських окупаційних військах на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"З початку жовтня противник значно активізував кампанію з вербування населення для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", – повідомляють в розвідці.

Затримання на вулицях

Для того, щоб залучити більше людей до свого війська, бойовики:

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  • збільшили обсяги реклами у ЗМІ,
  • збільшили кількість банерів і оголошень у громадських місцях.

"При цьому, почастішали випадки безпідставного затримання чоловіків призовного віку з примушенням до проходження так званих курсів первинної підготовки або зборів з так званими резервістами", – інформує розвідка.

Місцеві не хочуть воювати

Разом з тим, спостерігається зростання небажання місцевого населення поповнювати лави окупантів. Громадяни намагаються уникати призову та залучення до проходження зборів у складі підрозділів російських окупаційних військ.

Бойовики готують наступ на Донбасі

Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

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Також зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

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