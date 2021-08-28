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Бойовики на Донбасі вбили українського бійця – де стріляли

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 08:11
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На сході України зростає кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів
На Донбасі загинув український військовий / Фото: колаж "Сегодня"
На Донбасі загинув український військовий / Фото: колаж "Сегодня"

Бойовики на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню за минулу добу, 27 серпня. Загинув один військовий Збройних сил України. Станом на 7:00 ранку 28 серпня порушень зафіксовано ще два обстріли.

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Про це повідомив пресцентр ООС.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого ", – йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Де стріляли

27 серпня:

  • Поблизу Новомихайлівки – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • у Південному – з станкових протитанкових гранатометів;
  • неподалік від Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів;
  • у напрямку Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів;
  • у Новоолександрівці – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Зайцева – з ручних протитанкових гранатометів.

28 серпня:

  • Неподалік від Троїцького – з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Світлодарська – з станкових протитанкових гранатометів.

Вбивство бійця ЗСУ на День Незалежності

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Практично щодня зі сходу України надходять повідомлення про нові загиблих в результаті обстрілу позицій української армії. 24 серпня, в День Незалежності України, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, убили бійця ЗСУ, ще двох поранили.

Загиблим виявився старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська. Судячи з фотографій в Facebook В'ячеслава, на передовій він був мінімум з 2015 року.

В'ячеслав Пітько з Краматорська був убитий на Донбасі
В'ячеслав Пітько з Краматорська був убитий на Донбасі / Фото: Facebook

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу в Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.

А журналіст Дмитро Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.

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