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Бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі, зруйновані будинки (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 жовтня, 11:06
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На місці працюють рятувальники, зараз вони допомагають мирним жителям ліквідувати наслідки обстрілу
Бойовики обстріляли село на Донбасі.
Бойовики обстріляли село на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики обстріляли мирних жителів Трьохізбенки. В результаті багато будинків зруйновано та знеструмлено.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

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Внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків у Трьохізбенці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі по Степовому провулку. Загалом випустили близько 20 снарядів.

Будинки зруйновані і без світла

Внаслідок обстрілів постраждали п'ять житлових будинків – зокрема, розбито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни. Наслідки прямого влучення снаряда – руйнування гаража.

Крім того, бойовики потрапляли в лінію електромережі, внаслідок чого знеструмлено вулиці – без світла залишилося 235 житлових будинків. Обстріл стався вчора увечері.

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Бойовики обстріляли цивільних. Фото: Луганська ОДА

Не перший обстріл цивільних

За останні два місяці бойовики вдруге випустили снаряди по селу Трьохізбенка.

Крім того, вранці 26 жовтня обстріляли з мінометів селище Гранітне Волноваського району. Вони пошкодили шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення не було.

У прокуратурі Донецької області розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація на Донбасі

Минулої доби, 27 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, у тому числі три із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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