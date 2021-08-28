Бойовики обстріляли вокзал в Авдіївці – "Укрзалізниця" скасувала поїзди

Зі станції Авдіївка евакуювали співробітників і пасажирів, рух поїздів у Донецькій області обмежили мінімум на три дні

Бойовики обстріляли Авдіївку / Фото: Wikipedia, Сьогодні, Facebook

Через обстрілу залізничної станції Авдіївка з непідконтрольною України території змінився розклад поїздів. Рух потягів в Донецькій області станції обмежена, пасажири і співробітники станції Авдіївка евакуйовані в укриття. Один український військовий отримав осколкове поранення.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" та штаб ООС.

"З міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ і Очеретине", – йдеться в повідомленні УЗ.

Зокрема:

Поїзди № 136 Київ – Авдіївка і № 826 Дніпро – Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська.

і до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежений до станції Очеретине.

У штабі ООС додали, що в результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаюче осколкове поранення.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний", – зазначили військові.

Обстріл почався вранці 28 серпня. УЗ закликала пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації.

Бої за Авдіївку

28 липня 2021 року минуло 7 років з дня визволення Авдіївки від окупантів (28 липня 2014 року). Місто було звільнено силами 93-й бригади ЗСУ та добровольцями Правого сектору, але в найбільш запеклий бій потрапили бійці 72-ї бригади.

До 21 січня 2015 року увага проросійських сил була прикута до Донецького аеропорту, після знищення якого почалися атаки на передмістя Авдіївки

Більше тисячі днів тривали запеклі бої в районі Авдіївської промзони. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили на південь до автотраси.

Найбільш запекле протистояння відбувалося з 29 січня по 3 лютого 2017 року з участю 72-й ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити бойовиків з позицій – тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.

Після цих зіткнень військовослужбовці 72-ї ОМБр і волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який був відкритий у вересні 2017 року.

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Нагадаємо, новий поїзд, який з'єднав Авдіївку і Дніпро, пустили тільки 24 липня. Зазвичай потяг ходить щодня, крім середи. Час у дорозі становить 4,5 години.

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