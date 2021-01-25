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Бойовики обстріляли ЗСУ біля Попасної, Горлівки та Маріуполя і отримали по зубах

25 січня, 19:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Окупанти вдарили з мінометів і гранатометів в районі Хутора Вільного і поблизу Південного

Сьогодні, 25 січня, в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень бойовиками режиму припинення вогню.

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Про це пресслужба ООС повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Поблизу Південного (на північний захід від окупованої Горлівки) бойовики т. зв. "ДНР" відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Неподалік Хутора Вільного (на північний схід від контрольованої ЗСУ Попасної) бойовики т. зв. "ЛНР" вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

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А поблизу Тарамчука (20 км на північний захід від окупованого Донецька, неподалік Докучаєвська) і Водяного (за 7 км на схід від Маріуполя) противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

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Нагадаємо, 24 січня бойовики п'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи – застосували гранатомети і стрілецьку зброю.

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Донбас ВСУ бойовики поранені міномет обстріли гранатомети окупанти втрати ЗСУ ООС хутір Вільний Тарамчук

Джерело: Сьогодні

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