Бойовики обстріляли ЗСУ біля Попасної, Горлівки та Маріуполя і отримали по зубах

Сьогодні, 25 січня, в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Про це пресслужба ООС повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
Поблизу Південного (на північний захід від окупованої Горлівки) бойовики т. зв. "ДНР" відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.
Неподалік Хутора Вільного (на північний схід від контрольованої ЗСУ Попасної) бойовики т. зв. "ЛНР" вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.
А поблизу Тарамчука (20 км на північний захід від окупованого Донецька, неподалік Докучаєвська) і Водяного (за 7 км на схід від Маріуполя) противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
Нагадаємо, 24 січня бойовики п'ять разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи – застосували гранатомети і стрілецьку зброю.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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