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Бойовики продовжують ігнорувати перемир'я на Донбасі: де стріляли 5 грудня

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
6 грудня, 07:12
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Окупанти гатили по українських захисниках з кулеметів та гранатометів
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я.
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 5 грудня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Ситуація на Донбасі 6 грудня

Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Обстріл цивільних

3 грудня відбувся обстріл селища Станиця Луганська, а саме – так званого району "Кондрашівка". Унаслідок нього перебито дроти, через що приблизно 2 тис. домоволодінь у селі Малинове та частини Станиці Луганської залишилися без електроенергії. Ведуться ремонтні роботи представниками "Луганського енергетичного об'єднання" (ЛЕО).

За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав. На місці події побували працівники гуманітарної організації.

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