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Бойовики поранили українського військового біля Катеринівки – в якому він стані

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 січня, 19:44
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Окупанти стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї
Воїна госпіталізували з пораненнями.
Воїна госпіталізували з пораненнями. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Внаслідок цього отримав поранення український військовий.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

У бік Катеринівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Стан його здоров’я задовільний.

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Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з керування вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об'єднаних сил", – інформує українська розвідка.

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