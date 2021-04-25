Бойовики різко знизили число обстрілів позицій ЗСУ: спекотно було під Донецьком і Горлівкою

Окупанти застосували протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю в районі Пісків, Водяного та Троїцького

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

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Про це штаб операції Об'єднаних сил повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу, 24 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Недалеко від населеного пункту Водяне під Донецьком бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В іншому передмісті Донецька – селищі Піски – окупанти обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

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Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське і Троїцьке під Горлівкою окупанти вели вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників нема.

Станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, добою раніше, 23 квітня, бойовики 20 раз порушили режим тиші.

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Також повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим тиші, загинув боєць ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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