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Бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 жовтня, 13:26
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Вони заблокували виїзд з готелю, де проживають спостерігачі СММ ОБСЄ в Горлівці
Спостерігачів ОБСЄ взяли в полон на Донбасі.
Спостерігачів ОБСЄ взяли в полон на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Горлівці бойовики взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Вони вимагають звільнити члена збройних формувань, якого напередодні нібито затримали українські військові.

Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ.

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Бойовики заблокували готель

Згідно зі звітом ОБСЄ, о 16:03 17 жовтня бойовики замкнули ворота готелю, де розташована база ОБСЄ у Горлівці. Біля воріт окупанти запаркували машину (із блакитними табличками "ДНР"), що заблокувала виїзд.

Власник готелю повідомив, що спостерігачам не дозволять покинути будівлю. Такий наказ надійшов від "мера Горлівки". Він також сказав, що бойовики заблокували всі виходи. Вони встановили намети та почали патрулювати будівлю готелю.

Умови бойовиків

Спостерігачам дозволили вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення.

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Бойовики висунули умову – необхідно звільнити члена збройних формувань, якого 13 жовтня біля Золотого затримали військові ЗСУ.

Бойовики вдалися до міжнародного тероризму

Українська делегація у ТКГ констатує:

  • російські збройні формування перейшли до захоплення заручників.
  • утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

"Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень Місії, а і як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще – методами міжнародного тероризму", – наголосили в ОБСЄ

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Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

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