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Бойовики за добу 11 разів обстріляли ЗСУ: "спекотно" було під Горлівкою і Маріуполем

28 березня, 08:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українські військові під Авдіївкою знешкодили безпілотник окупантів

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

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Про це штаб операції Об'єднаних сил повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу, 27 березня, в районі ООС було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях наших воїнів у передмісті Шуми під Горлівкою окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів Зайцеве і Луганське бойовики обстріляли позиції українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і селища Славне – з гранатометів різних систем. У передмісті Широкине під Маріуполем противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

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До того ж неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Безпілотник був вчасно придушений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку 28 березня зафіксовано три обстріли з боку бойовиків: поблизу Талаківки та Водяного противник відкривав вогонь із заборонених "Мінськом" мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Вчора і сьогодні бойових втрат серед бійців ЗСУ нема, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше, 26 березня, бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

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Також писалося, що 26 березня в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ в районі Шумів загинуло четверо українських воїнів, ще двоє – отримали поранення.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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Донбас маріуполь горлівка обстріли Авдіївка міномети Водяне зайцеве ООС шумы

Джерело: Сьогодні

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