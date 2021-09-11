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Біль в попереку або м'язах: у хворих штамом "Дельта" з'явився новий синдром

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
11 вересня, 18:48
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За словами лікаря, у хворих як і раніше спостерігають бактеріальну інфекцію
У пацієнтів виникають проблеми з травленням і біль в спині
У пацієнтів виникають проблеми з травленням і біль в спині / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що у пацієнтів з штамом коронавірусу "Дельта" часто спостерігається бактеріальна інфекція, яка важко піддається лікуванню. Але є ще один, новий симптом.

Про це він написав в Facebook.

"Часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент різко погіршується. Новий симптом – це проблеми з травленням. Іноді пацієнти описують такий симптом, як біль в попереку або м'язах", – розповів медик.

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Він заявив, що якщо хворим більше 35 років, то рясне пиття рідини під час хвороби їм не допоможе. Хворим доведеться приймати ліки.

"На жаль, в цей раз британські вчені таки мали рацію, що мутант діє на нас інакше. Слухайтесь рад лікарів вдома, інакше доведеться слухатися в лікарні", – підсумував Тарас Жиравецький.

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В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу:

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    "Дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

  • ризик госпіталізації вище;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

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Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я просить Кабмін перевести Україну в жовту зону.

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.

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