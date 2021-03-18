Понад 1 мільйон гривень витратила "ТЕДІС Україна" на COVID-тестування своїх співробітників

Крім того у страховий пакет було додано 5 тисяч гривень на лікування від коронавірусної інфекції в умовах медичного стаціонару

За 2020 рік компанія "ТЕДІС Україна" направила понад 1 мільйон гривень на тестування співробітників COVID-19 у межах корпоративного медичного страхування. Також у страховий пакет кожного співробітника була додана опція субліміта в розмірі 5 тисяч гривень на лікування від коронавірусної інфекції в умовах медичного стаціонару.

Крім цього, починаючи з моменту запровадження карантину в Україні, для співробітників, які взаємодіяли з бізнес-партнерами, компанія організувала трансфер до місця роботи і забезпечила засобами особистого захисту (антисептики, гумові рукавички, захисні маски). Також були закуплені кварцові лампи і безконтактні термометри, а в робочих приміщеннях проводиться регулярна дезінфекція.

"ТЕДІС Україна" завжди піклується про співробітників, адже саме вони – цінність і запорука успіху компанії. У минулому році ми розширили пакети по медичному страхуванню, додавши в нього тестування на COVID-19, а також щодня контролюємо здоров’я колег, які в силу специфіки роботи не можуть бути переведені на режим віддаленої роботи", – підкреслила Ірина Івасюк, директор департаменту по роботі з персоналом компанії "ТЕДІС Україна".

Як повідомлялося раніше, у 2020 році компанія "ТЕДІС Україна" передала 38 лікарням понад 100 тисяч наборів, що складаються з масок і рукавичок, а також майже 2500 "наборів лікарів", до яких увійшли маска FPP3, бахіли, окуляри на загальну суму 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що в межах другого етапу всеукраїнського соціального проєкту "Творимо добро" компанія "ТЕДІС Україна" передала гуманітарну допомогу будинкам престарілих в Київській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. Кожен будинок престарілих отримав санітарно-гігієнічні набори, в які увійшли підгузники для дорослих, одноразові поглинаючі пелюшки, медичні маски та антисептичні засоби.

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