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СЬОГОДНІ Новини України

Понад 12 тисяч військових та майже 400 танків. Втрати ворога за час війни в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 10:30
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Вперше за довгий час українські військові опублікували втрати ворога за останню добу
Більше двох тижнів у нашій країні триває війна
Більше двох тижнів у нашій країні триває війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти Українистановлять понад 12 000 особового складу. Бойових броньованих машин знищено понад тисячу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вперше за довгий час українські військові опублікували втрати ворога за останню добу. У дужках позначено загальні втрати з 24 лютого до 11 березня.

Втрати за добу/загальні:

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  • особового складу – 266 (понад 12 000);
  • танків – 18 (353);
  • ББМ – 60 (1165);
  • артилерійських систем – 2 (125);
  • РСЗВ – 2 (58);
  • засобів ППО – 2 (31) од.;
  • літаків – 0 (57);
  • вертольотів – 0 (83);
  • автомобільної техніки – 32 (558);
  • кораблів/катерів – 0 (3);
  • цистерн із ПММ – 0 (60);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 0 (7).

Серія нічних авіаударів по Україні

Дніпро

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

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  • поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,
  • у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.

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Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

Луцьк

Вибухи прогриміли в стороні аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість.

"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. О 4:37 була тривога, о 4:50 – відбій. А о 5:45 були вибухи, сирена через 4 хв після цього була", – пояснив мер міста Ігор Поліщук.

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