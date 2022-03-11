Понад 12 тисяч військових та майже 400 танків. Втрати ворога за час війни в Україні

Вперше за довгий час українські військові опублікували втрати ворога за останню добу

Більше двох тижнів у нашій країні триває війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти Українистановлять понад 12 000 особового складу. Бойових броньованих машин знищено понад тисячу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.



Вперше за довгий час українські військові опублікували втрати ворога за останню добу. У дужках позначено загальні втрати з 24 лютого до 11 березня.



Втрати за добу/загальні:

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особового складу – 266 (понад 12 000);

танків – 18 (353);

ББМ – 60 (1165);

артилерійських систем – 2 (125);

РСЗВ – 2 (58);

засобів ППО – 2 (31) од.;

літаків – 0 (57);

вертольотів – 0 (83);

автомобільної техніки – 32 (558);

кораблів/катерів – 0 (3);

цистерн із ПММ – 0 (60);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 0 (7).

Серія нічних авіаударів по Україні

Дніпро

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

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поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,

у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.

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Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх жителів міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

Луцьк

Вибухи прогриміли в стороні аеродрому. О 5:45 по місту запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість.

"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. О 4:37 була тривога, о 4:50 – відбій. А о 5:45 були вибухи, сирена через 4 хв після цього була", – пояснив мер міста Ігор Поліщук.

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