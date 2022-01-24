Понад 12 тисяч за добу! В Україні виявили нові COVID-випадки

Летальних наслідків за 23 січня – 67, при цьому госпіталізували до лікарень 1836 осіб

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1836 осіб;

летальних наслідків – 67;

одужало – 2430 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 870 370 осіб;

одужало – 3 585 338 осіб;

летальних наслідків – 99 282.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Червона зона"

В Україну повертається "червона зона" адаптивного карантину, в Івано-Франківській області зашкалюють COVID-показники. За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

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Хвиля "Омікрону"

В Україні очікується зростання захворюваності на COVID-19, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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