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Понад 15 тисяч щеплень за добу. Як проходить вакцинація від COVID-19 в Україні

27 травня, 09:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває – скільки щеплень зробили за добу – МОЗ опублікувало свіжі дані

За минулу добу, 26 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 15 131 особу. Це на 1256 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 099 713 осіб. Вакцинацію завершили вже 107 524 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 593 041 особа.

Протягом доби працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше трьох тисяч нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 193 367 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 183 українці.

Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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