Понад 19 мільйонів щеплених українців! Темпи вакцинації проти COVID-19 зростають

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19

В Україні зростають темпи вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 5 листопада в Україні 278 917 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 особи, повністю імунізовані – 95 623 особи.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії вакциновано 11 269 341 людина, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 858 507 людей (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 127 846 щеплень. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За добу працювали:

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1078 мобільних бригад з імунізації;

3190 пунктів щеплення;

423 центри вакцинації населення.

Статистика коронавірусу

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 793 мешканців України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м. Київ (1426).

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