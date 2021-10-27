Більше 20 поїздів в Україні змінили маршрути та запізнюються через аварію: список

В Україні низка поїздів прямують за зміненим маршрутом із затримкою. Причиною цього став схід вантажних вагонів в Житомирській області.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зміна маршрутів
Поїзди далекого сполучення, що прямували в напрямку Козятина та зворотно, поїдуть через Фастів – Житомир – Бердичів.
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Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль – Київ та поїзд №29/30 Київ – Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.
Можливе запізнення поїздів:
- №134/133 Рахів – Миколаїв;
- №772/771 Хмельницький – Київ;
- №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- №138/137 Хмельницький – Лисичанськ;
- №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №357/758 Київ – Рахів;
- №867/868 Київ – Гречани;
- №13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;
- №145/146 Київ – Ізмаїл;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №105/106 Київ – Одеса;
- №41/42 Трускавець – Дніпро;
- №42/41 Дніпро – Трускавець;
- №130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №22/21 Трускавець – Харків;
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.
Час затримки - до 4 годин.
Подробиці аварії
Близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудки Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного потяга. Унаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.
Попередньо, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів потягу сполученням Козятин-Фастів.
Раніше ми писали:
- Нагадаємо, нещодавно велика аварія на залізниці сталася у Полтавській області. Біля станції Решетилівка 56-річний водій вантажівки Daf, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд. Там він зіткнувся із товарним поїздом.
- Через ДТП поїзди та вантажівки кілька поїздів прибули із запізненням.