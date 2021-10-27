Більше 20 поїздів в Україні змінили маршрути та запізнюються через аварію: список

В Житомирській області сьогодні вдень 11 вантажних вагонів зійшли з рейок

Вантажний потяг зійшов із рейок на Житомирщині. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні низка поїздів прямують за зміненим маршрутом із затримкою. Причиною цього став схід вантажних вагонів в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Реклама

Зміна маршрутів

Поїзди далекого сполучення, що прямували в напрямку Козятина та зворотно, поїдуть через Фастів – Житомир – Бердичів.

Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль – Київ та поїзд №29/30 Київ – Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.

Можливе запізнення поїздів:

№134/133 Рахів – Миколаїв;

№772/771 Хмельницький – Київ;

№88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ;

№769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;

№357/758 Київ – Рахів;

№867/868 Київ – Гречани;

№13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;

№145/146 Київ – Ізмаїл;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№105/106 Київ – Одеса;

№41/42 Трускавець – Дніпро;

№42/41 Дніпро – Трускавець;

№130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;

№22/21 Трускавець – Харків;

№3/4 Ужгород – Запоріжжя;

№110/109 Львів – Херсон;

№139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.

Час затримки - до 4 годин.

Реклама

Подробиці аварії

Близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудки Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного потяга. Унаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.

Попередньо, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів потягу сполученням Козятин-Фастів.

Реклама

Раніше ми писали: