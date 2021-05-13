Понад 20 тисяч щеплень за добу. Як проходить вакцинація в Україні

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
За минулу добу, 12 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 20 386 осіб.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 901 107 осіб. Вакцинацію завершили вже 3828 осіб – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 543 099 осіб.
Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- м. Київ – 1610 щеплень;
- Вінницька область – 715 щеплень;
- Волинська область – 515 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1550 щеплень;
- Донецька область – 996 щеплень;
- Житомирська область – 1052 щеплення;
- Закарпатська – 681 щеплення;
- Запорізька область – 1351 щеплення;
- Івано-Франківська область – 906 щеплень;
- Київська область – 869 щеплень;
- Кіровоградська область – 527 щеплень;
- Луганська область – 448 щеплень;
- Львівська область – 1221 щеплення;
- Миколаївська область – 738 щеплень;
- Одеська область – 1199 щеплень;
- Полтавська область – 522 щеплення;
- Рівненська область – 676 щеплень;
- Сумська область – 400 щеплень;
- Тернопільська область – 893 щеплення;
- Харківська область – 899 щеплень;
- Херсонська область – 75 щеплень;
- Хмельницька область – 965 щеплень;
- Черкаська область – 549 щеплень;
- Чернівецька область – 477 щеплень;
- Чернігівська область – 552 щеплення.
Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.
Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.
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