Понад 20 тисяч щеплень за добу. Як проходить вакцинація в Україні

За добу найбільше щеплень зроблено в столиці – статистика за 12 травня – де і скільки зробили щеплень

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За минулу добу, 12 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 20 386 осіб.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 901 107 осіб. Вакцинацію завершили вже 3828 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 543 099 осіб.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

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м. Київ – 1610 щеплень;

Вінницька область – 715 щеплень;

Волинська область – 515 щеплень;

Дніпропетровська область – 1550 щеплень;

Донецька область – 996 щеплень;

Житомирська область – 1052 щеплення;

Закарпатська – 681 щеплення;

Запорізька область – 1351 щеплення;

Івано-Франківська область – 906 щеплень;

Київська область – 869 щеплень;

Кіровоградська область – 527 щеплень;

Луганська область – 448 щеплень;

Львівська область – 1221 щеплення;

Миколаївська область – 738 щеплень;

Одеська область – 1199 щеплень;

Полтавська область – 522 щеплення;

Рівненська область – 676 щеплень;

Сумська область – 400 щеплень;

Тернопільська область – 893 щеплення;

Харківська область – 899 щеплень;

Херсонська область – 75 щеплень;

Хмельницька область – 965 щеплень;

Черкаська область – 549 щеплень;

Чернівецька область – 477 щеплень;

Чернігівська область – 552 щеплення.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.

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