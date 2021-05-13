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Понад 20 тисяч щеплень за добу. Як проходить вакцинація в Україні

13 травня, 08:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу найбільше щеплень зроблено в столиці – статистика за 12 травня – де і скільки зробили щеплень

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За минулу добу, 12 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 20 386 осіб.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 901 107 осіб. Вакцинацію завершили вже 3828 осіб – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 543 099 осіб.

Загалом за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

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  • м. Київ – 1610 щеплень;
  • Вінницька область – 715 щеплень;
  • Волинська область – 515 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1550 щеплень;
  • Донецька область – 996 щеплень;
  • Житомирська область – 1052 щеплення;
  • Закарпатська – 681 щеплення;
  • Запорізька область – 1351 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 906 щеплень;
  • Київська область – 869 щеплень;
  • Кіровоградська область – 527 щеплень;
  • Луганська область – 448 щеплень;
  • Львівська область – 1221 щеплення;
  • Миколаївська область – 738 щеплень;
  • Одеська область – 1199 щеплень;
  • Полтавська область – 522 щеплення;
  • Рівненська область – 676 щеплень;
  • Сумська область – 400 щеплень;
  • Тернопільська область – 893 щеплення;
  • Харківська область – 899 щеплень;
  • Херсонська область – 75 щеплень;
  • Хмельницька область – 965 щеплень;
  • Черкаська область – 549 щеплень;
  • Чернівецька область – 477 щеплень;
  • Чернігівська область – 552 щеплення.
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Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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