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Понад 48 тисяч щеплень за добу. Як проходить вакцинація від COVID-19 в Україні

8 червня, 09:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває – скільки щеплень зробили за добу – МОЗ опублікував свіжі дані

За минулу добу, 7 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 48 161 особу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 436 285 осіб. Вакцинацію завершили вже 152 142 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 653 525 осіб.

Протягом доби працювали 448 мобільних бригад і 552 пункти щеплень.

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія". Людям заздалегідь повідомлятимуть, куди і коли приходити для отримання щеплення.

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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