Понад 50 затриманих і постраждалі поліцейські – всі подробиці бійки на ЛГБТ-марші в Одесі

ЛГБТ-прайд в Одесі 28 серпня закінчився затриманням 51 людини і травмуванням 29 правоохоронців. Поліцією відкрито провадження за фактами хуліганства, масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників правоохоронних органів.
Такі дані надала прес-служба Національної поліції в Одеській області.
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Як пройшов "Марш рівності"
Сам "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою, пройшов без провокацій в супроводі правоохоронців. Кілька сотень активістів змогли пройти від Воронцовської колонади до пам'ятника Рішельє, після чого дійшли по Приморському бульвару на Дерибасівську. В руках у них були плакати і райдужні прапори.
На Дерибасівській в якийсь момент до учасників маршу спробували прорватися учасники акції "Традиція і порядок", яких стримували правоохоронці. Почалася бійка із застосуванням спецзасобів з обох сторін.
За даними поліції, бійка сталася через 20 хвилин після закінчення ЛГБТ-акції.
"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі і перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них", – заявив новий глава поліції регіону Микола Семінішін.
ЛГБТ-марші традиційно з бійкою
В Україні часто марші рівності закінчуються зіткненнями з противниками такого руху.
- У липні в Києві поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб не допустити нападу на учасників ЛГБТ-акції під Офісом президента.
- У 2020 році в Одесі аналогічний "Марш рівності" також пройшов із зіткненнями .