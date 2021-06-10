Понад 55 тисяч жителів України вакцинували проти COVID-19 за добу

За минулу добу, 9 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 55 573 особи. Це на 2412 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 1 545 019 осіб. Вакцинацію завершили вже 180 453 особи – вони отримали дві дози.
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Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 666 470 осіб.
Протягом доби працювали 516 мобільних бригад і 616 пунктів щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні зросла кількість смертей від коронавірусу. Проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло.
Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.
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