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Понад 55 тисяч жителів України вакцинували проти COVID-19 за добу

10 червня 2021 9:20

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація потихеньку прискорюється, при цьому сильно зросла кількість других доз – МОЗ опублікував свіжі дані

За минулу добу, 9 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 55 573 особи. Це на 2412 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 1 545 019 осіб. Вакцинацію завершили вже 180 453 особи – вони отримали дві дози.

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Також зазначається, що на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 666 470 осіб.

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Протягом доби працювали 516 мобільних бригад і 616 пунктів щеплень.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зросла кількість смертей від коронавірусу. Проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло.

Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

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Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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