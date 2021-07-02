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Понад два мільйони українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19

2 липня 2021 9:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, громадяни активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже понад 765 тисяч бажаючих

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 767 613 особам.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 767 613 особам. / Фото: Flickr

За минулу добу, 1 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 90 959 осіб. Це на 2227 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 2 001 132 особи, з них отримали одну дозу – 2 001 130 осіб, дві – 766 483. Всього зробили 2 767 613 щеплень.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 особа.

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Протягом доби працювали 572 мобільні бригади, 1546 пунктів щеплень і 22 центри вакцинації.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників.

Також нагадаємо, у Києві відкрили мініцентри вакцинації.

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А ще дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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