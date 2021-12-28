Понад мільйон євро за немовлят: в Україні дітей продавали іноземцям

Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі "сурогатного материнства"

Шістьом людям уже оголошено про підозри / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поліція викрила 6 членів злочинної групи, яка продавала дітей від "сурогатних матерів" іноземцям.

Про це пише прес-служба МВС.

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Прикриття "сурогатним материнством"

Злочинці продавали немовлят під прикриттям сурогатного материнства.

Народжувати дітей жінки виїжджали до Чеської Республіки. У жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство. Вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою.

У свідоцтві про народження дітей матір'ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець.

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В результаті "сурогатних матерів" змушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Вартість послуг

За послуги організаторам злочинної групи сплачували 50-70 тисяч євро. Усього за 3 роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.

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Організатори схеми

До складу групи входили два організатори – засновники приватної клініки.

Покарання для зловмисників

У ході 20 обшуків у клініці та за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили:

документи;

печатки медичних установ;

автомобілі.

Шістьом членам групи вже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). Ймовірно, запобіжним заходом буде утримання під вартою або застава в 50 млн грн.

Підозрюваним загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

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