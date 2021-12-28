Понад мільйон євро за немовлят: в Україні дітей продавали іноземцям

В Україні поліція викрила 6 членів злочинної групи, яка продавала дітей від "сурогатних матерів" іноземцям.
Про це пише прес-служба МВС.
Прикриття "сурогатним материнством"
Злочинці продавали немовлят під прикриттям сурогатного материнства.
Далі по темі
Народжувати дітей жінки виїжджали до Чеської Республіки. У жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство. Вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою.
У свідоцтві про народження дітей матір'ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець.
В результаті "сурогатних матерів" змушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.
Вартість послуг
За послуги організаторам злочинної групи сплачували 50-70 тисяч євро. Усього за 3 роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.
Організатори схеми
До складу групи входили два організатори – засновники приватної клініки.
Покарання для зловмисників
У ході 20 обшуків у клініці та за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили:
- документи;
- печатки медичних установ;
- автомобілі.
Шістьом членам групи вже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). Ймовірно, запобіжним заходом буде утримання під вартою або застава в 50 млн грн.
Підозрюваним загрожує від 8 до 15 років в'язниці.
Раніше ми писали:
- "Дитина під ключ" за $60 000. У Харківській області немовлят продавали за кордон.
- У Дніпрі жінка приховувала вагітність, аби продати дитину (відео).