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Понад мільйон за вбивство: у Херсонській області фермер хотів "прибрати" конкурента

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 16:15
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Служба безпеки України запобігла замовному вбивству фермера
СБУ запобігла замовному вбивству фермера
СБУ запобігла замовному вбивству фермера / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області фермер замовив вбивство конкурента за більш ніж мільйон гривень.

Про це пише СБУ.

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Місцевий фермер вирішив усунути свого конкурента, щоб посилити свої позиції в регіоні. Виконавцю замовного вбивства аграрій пообіцяв 40 тисяч доларів (1 063 907 грн).

Втім виконавець замовного вбивства, усвідомлюючи суспільну небезпеку злочинного наміру замовника, повідомив про це СБУ.

Правоохоронці в кінці затримали організатора під час передачі останньої частини "винагороди".

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Зараз аграрію готують повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство, і обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і наклав на себе руки

На Прикарпатті конфлікт між колишнім подружжям закінчився трагедією. Чоловік через ревнощі зарізав дружину, а після цього вчинив самогубство.

  • 45-річний чоловік прийшов до колишньої дружини, де у них почалася сварка. Прикарпатець витягнув ніж, яким кілька разів ударив жінку в спину. Від цього вона померла на місці.
  • Чоловік наклав на себе руки. Він завдав собі смертельне ножове поранення.
  • У поліцію звернувся 72-річний місцевий житель. Він повідомив, що колишній 45-річний зять вбив його дочку.
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Раніше ми писали:

  • Поліцейські Сміли Черкаської області затримали жінку, яка вбила подругу через ревнощі. Під час застілля вона вдарила її ножем.
  • У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві матері. За версією копів, він вдарив жінку по голові, в результаті вона померла на місці.
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