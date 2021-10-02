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СЬОГОДНІ Новини України

Більше сотні мін, 60 гранат та гранатометів: в Авдіївці знайшли схованку зі зброєю

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
2 жовтня, 13:05
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До моменту анексії схованка зі зброєю знаходилася на Кримському півострові
Схрон боєприпасів і вогнепальної зброї виявили в Донецькій області
Схрон боєприпасів і вогнепальної зброї виявили в Донецькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області знайшли схрон боєприпасів і вогнепальної зброї. Схованку зі зброєю виявили на території гаражного кооперативу міста Авдіївки.

Про це пише прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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"Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, більше 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів. Крім того, виявлено установку ПТУР і майже 14 000 патронів різного калібру", – йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюється походження зброї та боєприпасів, а також осіб, причетних до незаконного зберігання. Всі боєприпаси вилучено та направлено на криміналістичні експертизи.

На Донбасі знову обстріли

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За 1 жовтня окупанти 14 раз порушили режим припинення вогню.

"В результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан обох поранених – задовільний", – повідомили в ООС.

Де стріляли?

  • Біля Новозванівки і Новоалександрівки бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в сторону Новоалександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.
  • Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в сторону Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та прилегла територія. Втрат серед цивільного населення немає.
  • Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.
  • Біля Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • В Донецькій області за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського .
  • В районі Нью-Йорка ворог вели обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосувували БПЛА і здійснили скидання ВОГ-17.

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1 жовтня бойовики з мінометів били по домівках мирних жителів. Українська сторона СЦКК показала результати обстрілів і відзвітувала про стан громадянських.

30 вересня о результаті обстрілів бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще один – вогнепальне поранення.

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