Понад тисячу повідомлень. У МОЗ назвали вакцину з найчастішою "побочкою"

З початку компанії вакцинації було проведено 884 547 щеплень, було зафіксовано 1279 повідомлень про несприятливі події після вакцини

/ Фото: Flickr

В Україні за весь час кампанії вакцинації від коронавірусу зафіксували 1 279 повідомлень про несприятливі події після щеплення – менше 1% від загальної кількості вакцинацій.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

В період з 24 лютого по 11 травня було проведено 884 547 щеплень, у тому числі дві дози отримали тільки 1928 осіб.

Зазначається, що не обов'язково є причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією.

Скільки несприятливих випадків було зареєстровано після вакцин:

Covishield – 1032 легких побічних ефектів, 56 серйозних випадків (з 481 864 вакцинованих).

AstraZeneca -168 легких побічних ефектів, 9 серйозних випадків (з 275 177).

CoronaVac – 3 легких побічних ефектів, 4 – серйозні випадки (з 72 269).

Comirnaty (виробництва компанії Pfizer) – 3 легких побічних ефектів, 4 – серйозні випадки (з 53 311).

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив: в Україні йде вакцинація людей старше 65 років, проте на щеплення помічена молодь позачергово. Тому чиновник пригрозив відповідальністю для порушників і пообіцяв службову перевірку.

Тим часом президент Володимир Зеленський підтримав ідею почати вакцинацію людей з електронної черги, але в певні дні.

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