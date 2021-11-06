Лікарня для народу: "Феофанія" стане доступною для всіх українців

Міністерство охорони здоров'я України зробить лікарню "Феофанію" доступною для всіх українців. Люди зможуть лікуватися у медзакладі з наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Коли відкриють "Феофанію" для "простих людей"?
Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, вже з січня наступного року у "Феофанії" лікуватимуть "простих людей".
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"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей — швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", – сказав Ляшко.
У МОЗ розглядають можливість запровадження "ковідної амністії"
Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість запровадження "ковідної амністії". Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат.
Наразі невакциновані, які мають фальшиві COVID-сертифікати та внесені до бази МОЗ, не можуть вакцинуватися по-справжньому.
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