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СЬОГОДНІ Новини України

Лікарня для народу: "Феофанія" стане доступною для всіх українців

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 листопада, 00:23
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Медустанова прийматиме хворих із січня наступного року
Віктор Ляшко повідомив, що лікарня госпіталізовуватиме людей з наступного року/Колаж: Сьогодні
Віктор Ляшко повідомив, що лікарня госпіталізовуватиме людей з наступного року/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України зробить лікарню "Феофанію" доступною для всіх українців. Люди зможуть лікуватися у медзакладі з наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Коли відкриють "Феофанію" для "простих людей"?

Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, вже з січня наступного року у "Феофанії" лікуватимуть "простих людей".

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей — швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", – сказав Ляшко.

У МОЗ розглядають можливість запровадження "ковідної амністії"

Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість запровадження "ковідної амністії". Люди зможуть зробити вакцину проти COVID-19, навіть якщо раніше купили сертифікат.

Наразі невакциновані, які мають фальшиві COVID-сертифікати та внесені до бази МОЗ, не можуть вакцинуватися по-справжньому.

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