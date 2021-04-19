Лікарні Запоріжжя забезпечують киснем металурги: як рятує від COVID Фонд Ріната Ахметова

На "Запоріжсталі" кисень отримують зі звичайного повітря, та його медичні властивості підтверджені на найвищому рівні

В Україні вже майже півтора мільйона українців подолали коронавірусну інфекцію, завдяки зусиллям медиків і тим лікарням, де є сучасне обладнання і запас кисню. У Запоріжжі лікарням із цим газом допомагають "Запоріжсталь" та Фонд Ріната Ахметова.

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Як зараз справи у запорізьких лікарнях із забезпеченням киснем та чи надовго його вистачить – у сюжеті новин "Сьогодні".

Газ життя

Кисень не має кольору, смаку чи запаху, проте на підступах до ковідного відділення запорізької лікарні його можна "почути", адже тут інтенсивно працюють кисневі циліндри, пацієнти дихають у масках.

"Відчуваю життя. Великими, великими порціями життя до мене приходить", – каже один із пацієнтів.

Життя і здоров’я людей у лікарні №7 Запоріжжя без перебільшення залежить від стабільної подачі кисню до медичних палат, деякі з них без маски задихаються миттєво.

"Я їсти не міг. Якби не кисень, вже б не було життя. Кисень це дуже важливо", – каже хворий на COVID-19 Микола Щуров, який у лікарні уже кілька тижнів.

У критичному стані у цій лікарні майже півтори сотні хворих.

"Великий відсоток пацієнтів, які надходять у важкому стані, пацієнтів, які відразу при надходженні потребують кисню", – розповіла Марина Скрипник, заступниця директора лікарні №7.

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Ситуація загострилася останніми тижнями, кажуть лікарі, адже чергова хвиля коронавірусу – надзвичайно потужна та агресивна.

"У нас ніякі інші відділення не працюють. У нас вся лікарня повністю перепрофільована під коронавірус", – розповіла Ірина Смірнова, директорка запорізької лікарні №7.

На межі можливостей тут працюють не лише медики, а й обладнання: потреба в кисні збільшилася в декілька разів. Тепер на добу пацієнтам необхідно близько двох тонн життєво важливого газу.

Зберігається кисень для лікарні у крижаних семи кріоциліндрах у спеціальній будці. Це приміщення лікарі називають хатинкою Діда Мороза, адже в середині холодно цілий рік. Кожен циліндр вміщує двісті двадцять кілограмів рідкого кисню.

Як "Запоріжсталь" перейшла на медпрепарати

Кисень використовується швидко – за ніч, як розповідає технічний працівник запорізької лікарні, йде щонайменше два балони. Проте у цій лікарні приводу для тривоги немає, адже найближчим часом надійде чергова партія кисню – її привезуть із "Запорожсталі".

"Запоріжсталь возить зараз нам кисень, звичайно нам легше стало, а так задихалися без кисню", – розповів Ігор Монич, технік газової служби запорізької лікарні.

Рідкий газ завантажують у 16-тонну цистерну і розвозять по лікарнях – металурги так допомагають медикам уже кілька тижнів.

"Якби вони не підключилися до вирішення цієї проблеми, то реально б у нас виникли великі труднощі. Величезне їм спасибі, тим більше що кисень вони дають нам безкоштовно", – вдячна директорка лікарні.

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На комбінаті кисень використовують при виробництві чавуну та сталі. А отримують його зі звичайного повітря. Проте медичні властивості цього газу підтверджені на найвищому рівні.

"Нещодавно ми зареєстрували, видали ліцензію "Запоріжсталі". Тобто газ, який отримують металурги, офіційно визнано медичним препаратом "Кисень Запоріжсталі", – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Не обійшлося без Фонду Ріната Ахметова

Зі слів Олександра Мироненка, генерального директора ПАТ "Запоріжсталь" групи "Метінвест" вирішенням питання з киснм вони займалися разом із Фондом Рината Ахметова.

"Разом з Фондом Ріната Ахметова, з компанією "Метінвест" системно підійшли до питання отримання ліцензії на медичний кисень. Фахівцями Держлікслужби було проведено ряд аудитів у нас на підприємстві", – розповів він.

У Запоріжжі потреба медичних закладів – близько п’ятдесят тонн кисню на місяць. За цей час металурги здатні виробити майже в десять разів більше. Тому прогнозують, що навіть у разі загострення пандемії зможуть забезпечити хворих.

Рінат Ахметов одним із перших прийшов на допомогу, коли Україна опинилася перед загрозою пандемії . Для вирішення найважливіших медичних потреб об’єднано ресурси Благодійного Фонду, Футбольного клубу "Шахтар", компаній ДТЕК, "Метінвест" та інших активів SCM.

"Бізнес SCM завжди допомагав – тим більше ми не збиралися залишатися осторонь зараз. Ми допомагаємо всій країні. Бізнеси SCM працюють практично в кожній області. Тому наш обов'язок – допомогти кожному місту і кожній області, допомогти Києву, допомогти всій Україні", – каже засновник благодійного Фонду Рінат Ахметов.

Фонд Ріната Ахметова у найкоротші терміни передав до опорних медзакладів по всій країні понад тисячу одиниць обладнання – апарати ШВЛ, аналізатори. Зараз особлива увага – забезпеченню лікарень киснем.

"Для понад 630 ліжко-місць у регіонах був забезпечений доступ до стаціонарних і мобільних джерел цього життєво необхідного газу. Фонд Ріната Ахметова та Метінвест від початку пандемії надають масштабну допомогу медичним закладам Запоріжжя. Уже профінансоване будівництво станції, яка забезпечить подачу кисню до більш ніж 170 ліжко-місць Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні", – розповіла Юлія Єршова, директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова

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Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова фактично попередив гуманітарну катастрофу на Донбасі, застосувавши абсолютно новий для благодійного сектора метод дослідження. В результаті три з половиною мільйона осіб отримали допомогу.

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