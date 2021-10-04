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Хворі та немовлята лишилися без тепла: в Херсоні обласну лікарню відключили від газопостачання

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 жовтня, 18:12
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Газопостачання припинили без попередження, незважаючи на украдений до кінця року договір
Херсонську обласну лікарню відключили від газопостачання.
Херсонську обласну лікарню відключили від газопостачання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Херсонську обласну клінічну лікарню без попередження відключили від газопостачання. Без гарячої води та обігріву приміщень залишилися хворі, породіллі та немовлята.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Самойленко у Facebook.

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Він пояснює відключення тим, що ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС" розпочав газову блокаду бюджетних установ. Лікарню відключили першою – приміщення без газу з 2 жовтня.

Причина відключення

Офіційний аргумент – розірвання договору "у зв’язку з особливими економічними обставинами в частині зростання ціни на природний газ".

"Але лікарня не отримувала офіційного попередження про намір змінити умови договору постачання природного газу, яке мало надійти споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого відключення", – пояснив Самойленко.

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Чинний договір про газопостачання в лікарню укладений на період до 31 грудня 2021 року.

Як повернути тепло?

Директор лікарні Віктор Короленко вже направив листи до прокуратури, СБУ та поліції стосовно самовілля та перешкоджання надання якісної, доступної та безперебійної медичної допомоги в умовах пандемії.

Паралельно заклад терміново оголосив відкриті торги на закупівлю природного газу. Проте, відповідно до законодавства, проведення цієї процедури потребує як мінімум 30 днів.

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"Але вже зараз відомо, що ніякі газові компанії не погоджуються на зафіксовану Меморандумом ціну в розмірі 13,6 гривень за 1 кубометр для бюджетних установ. Постачальники просто не виходять на тендер, якщо вартість 1 кубометру нижче 35 гривень", – пояснив Самойленко.

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