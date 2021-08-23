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Хворих стає більше. Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 08:11
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Хоча кількість нових випадків зменшилася на вихідних, хворих з в країні більше, ніж тих, хто одужав
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 22 серпня, зафіксували 610 нових випадків коронавірусу. Це на 393 випадки менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього COVID-19 підтвердили у 2 275 171 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 17 українців (усього – 53 474). Вилікувати вдалося 2 201 433 інфікованих (434 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

У країні також зростає кількість нових виявлених випадків "Дельта" -штамма, який частіше проходить у важкій формі і збільшує шанси летального результату.

Як в Україні борються з новим штамом

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Після того, як в країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада прийняла нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", у найближчий місяць.
  • Також змінили правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19 .

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому таборі дивіться у сюжеті:

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