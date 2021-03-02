"Велике будівництво": "Укравтодор" приступає до масштабного ремонту харківської об'їзної

"Укравтодор" найближчим часом планує почати капітальний ремонт об'їзної дороги Харкова.

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Загалом на 58 кілометрах дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, нанесуть нову розмітку і влаштують узбіччя, повідомляє "Укравтодор" в Facebook.

"Капітальний ремонт на об’їзній дорозі навколо м. Харків не проводився понад 10 років і міжремонтний термін вичерпано на 100%. До того ж різкі стрибки температури цієї зими та постійний рух транзитного великовагового транспорту призвели до значної аварійної ямковості, а на деяких ділянках дорожнє покриття вже повністю зруйноване", - йдеться у повідомленні.

Підготовчі роботи – фрезерування покриття – дорожники розпочнуть, як тільки дозволять погодні умови. Ремонт відбудеться одразу з двох сторін об'їзної. Роботи виконають дві підрядні організації – "Атомагістраль-Південь" і "Славдорстрой". Реалізація контракту розрахована на 2 роки.

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Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив про те, що у планах "Великого будівництва" на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд. Таким чином Україна вийде на черговий рекорд: з урахуванням результатів 2020 року у країні буде оновлено 36% основної мережі держаних доріг.

Раніше "Укравтодор" заявив, що в 2021 році в Закарпатській області буде повністю відремонтований маршрут М-23 Берегово-Виноградів-Велика Копаня.

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