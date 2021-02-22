"Велике будівництво": у 2021 році інвестиції в інфраструктуру будуть збільшені

Програма президента України "Велике будівництво" у 2021 році бере курс на залучення довгострокових інвестицій в інфраструктуру.

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Про це заявив на форумі "Україна 30" заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"В цьому році важливо не тільки витрачати державні кошти чи кошти Дорожнього фонду, ми плануємо залучати закордонні інвестиції – це і кредитні кошти, і фондові ринки. Хочу зробити акцент, що ми шукаємо шляхи, як збільшити інфраструктурні інвестиції в Україну – і це буде зроблено вже цього року", – сказав він.

Метою організаторів "Великого будівництва" стане перевершення результатів минулого року. Щодо розбудови соціальної інфраструктури, то завдання на цей рік такі: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.

Також у планах оновлення та будівництво 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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Продовжиться робота над "Малим Карпатським колом". Цей проєкт дозволить з’єднати туристичні центри Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Гірськолижні курорти регіону будуть з’єднані оновленими дорогами, завдяки яким час у дорозі між ними займатиме близько 30 хвилин.

"Це амбітна ціль, і ми вже цього року проїдемось по новій дорозі, що буде з’єднувати два нові курорти у Закарпатській та Львівській областях", – зазначив Тимошенко.

Крім цього, стартує низка нових проєктів. Програма "Велика реставрація" має у планах до 2024 року реставрацію 150 культурних пам'яток по всій Україні.

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Компанія "Укрфінжитло" запустить іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%. Також передбачено запуск фінансового лізингу на умовах нульового першого внеску та під 5% для військових, медиків, педагогів, поліцейських, незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб.

Буде розбудована мережа регіональних авіахабів, а також створений державний авіаперевізник. У найближчі роки планується будівництво і оновлення аеропортів у 16 містах України. Крім цього, буде ініційовано скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення.

"Скасування ПДВ – це важлива тема, адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, а і приватним, і це буде поштовх щодо регіональних рейсів по всій країні", – підкреслив заступник голови ОП.

Раніше ми повідомляли, що Донеччина стала лідером "Великого будівництва".

Також нагадаємо, найближчими тижнями в Мелітополі Запорізької області буде відкрита оновлена інфекційна лікарня, роботи в якій теж проходять у рамках "Великого будівництва".

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